Vojvoda diz que Fortaleza fará contratações na próxima janela de transferências

O momento que o Fortaleza vive na atual temporada acendeu um alerta na comissão técnica do clube. O time não vence a quatro jogos e a insatisfação da torcida é crescente. Na entrevista coletiva após a partida contra o Ferroviário, Vojvoda foi enfático ao dizer que o time fará novas contrações na próxima janela de transferência, que será de 10 de março a 11 de abril.

"Vamos ter contratações. Não sei se vai se assegurar isso. Sempre o Fortaleza está atento ao mercado. Mas eu tenho que estar atento ao dia a dia. Há outras pessoas responsáveis pelo mercado, pois a minha atenção tem que estar focada neste momento da recuperação do funcionamento e do resultado do nosso time", disse o treinador.

A última vitória do Fortaleza foi no dia 4 de fevereiro, quando superou o Sport por 2 a 0, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste. Depois disso, o time perdeu para Ceará, Altos-PI e Vitória-BA, além do empate com o Ferroviário. Vojvoda ressaltou que a equipe não manteve o ímpeto na semifinal.

Para o início do ano, o clube anunciou seis contratações: os zagueiros David Luiz e Gastón Ávila, o volante Pol Fernándéz, o goleiro Brenno, o lateral Diogo Barbosa e o atacante Dylan Borrero.