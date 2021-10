Patrocinadores do Minas Tênis cobram medidas após declarações homofóbicas de Maurício Souza

Os principais patrocinadores da equipe de vôlei masculino do Minas Tênis Clube se manifestaram nesta terça-feira (26) e cobraram "medidas cabíveis" do clube após declarações homofóbicas do central Maurício Souza. O atleta criticou, nas redes sociais, o anúncio da editora DC Comics sobre o novo Super-Homem se descobrir bissexual nas próximas edições dos quadrinhos.

A fabricante de automóvel Fiat e a produtora de aço Gerdau repudiaram "às recentes declarações do jogador Maurício Souza" e cobraram "medidas cabíveis, de acordo com o nosso posicionamento inegociável diante do respeito à diversidade e à inclusão."

Estamos atentos aos últimos acontecimentos envolvendo o time de vôlei Fiat Minas Gerdau e o jogador Maurício Souza, e portanto, cobrando as medidas cabíveis, de acordo com o nosso posicionamento inegociável diante do respeito à diversidade e à inclusão. pic.twitter.com/GDiAGama2u — Fiat Automóveis (@FiatBR) October 26, 2021

Estamos acompanhando atentamente as declarações do atleta Maurício Souza, jogador do time de vôlei masculino do Fiat/Gerdau/Minas. Repudiamos qualquer tipo de manifestação de cunho preconceituoso ou homofóbico. pic.twitter.com/trq8sq9ZLo — Gerdau (@gerdau) October 26, 2021

Em nota divulgada na última segunda-feira (25), o Minas Tênis Clube se autodeclarou "apartidário e apolítico", mas ressaltou a preocupação com "a inclusão, diversidade e demais causas sociais", não compactuando com "manifestações homofóbicas, racistas ou qualquer manifestação que fira a lei".

Confira a nota do Minas Tênis Clube na íntegra:

“O Minas Tênis Clube está ciente do posicionamento público do atleta Maurício Souza, do Fiat/Gerdau/Minas. Todos os atletas federados à agremiação têm liberdade para se expressar livremente em suas redes sociais. O Clube é apartidário, apolítico e preocupa-se com a inclusão, diversidade e demais causas sociais.Não aceitamos manifestações homofóbicas, racistas ou qualquer manifestação que fira a lei. A agremiação salienta que as opiniões do jogador não representam as crenças da instituição sócio desportiva. O Minas Tênis Clube pondera que já conversou com o atleta e tem orientado internamente sobre o assunto.”

