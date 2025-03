Martínez lamenta derrota no primeiro jogo da final ‘quando melhor estávamos, veio o gol deles’

O Fortaleza saiu atrás na final do Campeonato Cearense. O Tricolor perdeu o Clássico-Rei válido pelo jogo de ida da decisão da competição por 1x0 e vai ter que ganhar a partida da volta para evitar o bicampeonato do Ceará. Emmanuel Martínez, titular da partida deste sábado (15), lamentou o revés.

O Fortaleza voltou para o segundo tempo, após uma primeira etapa muito estudada pelas duas equipes, com mais ações ofensivas. Entretanto, em jogada dentro da área, a bola sobrou para Galeano, atacante do Vovô, que foi derrubado por Gastón Ávila. Fernando Sobral bateu a penalidade e fez o gol da vitória alvinegra. Minutos depois, quando o Leão buscava o empate, Pol Fernández atingiu com o braço o autor do gol e foi expulso pelo árbitro FIFA da partida Rodrigo Pereira. Sendo assim, com um a menos, o Tricolor adotou uma postura mais defensiva visando segurar o resultado, considerado reversível para a segunda decisão, realizada no sábado (15).

Legenda: Pol Fernández, volante do Fortaleza, foi expulso na ida da final do Campeonato Cearense e é desfalque para a partida de volta. Foto: Thiago Gadelha / SVM

“O sentimento é de tristeza. Acho que o primeiro tempo foi muito disputado. O que planejamos na semana foi feito, mas se você não conseguir a vitória, é sentimento de tristeza. Quando melhor estávamos, aconteceu o gol deles e a expulsão para nós e aí, sabem como é, com um a menos, é difícil. Vamos nos preparar bem para o próximo jogo e acho que podemos sair como vitoriosos.”, lamentou o volante argentino.

O próximo jogo do Fortaleza, entretanto, não é o jogo da volta da final. o Leão tem como compromisso o duelo, nesta quarta-feira (19), contra a equipe do Sousa-PB. O confronto, realizado no interior da Paraíba, é válido pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

