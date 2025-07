Marcelo Paz elogia atuação do Fortaleza, apesar da eliminação para o Bahia: ‘jogamos bem’

O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, se manifestou nas redes sociais após a derrota leonina para o Bahia por 2 a 1, nesta quarta-feira (9), na Arena Fonte Nova, que resultou na eliminação nas quartas de final da Copa do Nordeste. Apesar do resultado, o dirigente elogiou a atuação e postura do time.

“Pessoal, levantar a cabeça. Fizemos um bom jogo, duelamos e brigamos, que é o que o torcedor quer e deseja do nosso time. Tivemos boas novidades, um pênalti duvidoso, mas o time brigou e tentou. Agora é cabeça erguida e focar na Série A, focar no Clássico que vem pela frente, focar nos jogos importantes, na Libertadores mais na frente. Contamos com vocês, vamos seguir nessa pegada, evoluindo o Fortaleza, junto com a torcida, pra gente comemorar muito na sequência desse campeonato, contamos com você, vamos juntos”, afirmou em vídeo publicado através do Instagram.

A principal novidade em campo foi a estreia do volante Matheus Pereira. Reforço anunciado após passagem pelo Eibar, da Espanha, o meio-campo foi titular e marcou o único gol tricolor, no 2º tempo. O placar do Bahia foi construído na etapa inicial, com gols de Willian José e Caio Alexandre.

No planejamento estratégico, a eliminação na Copa do Nordeste é mais um dos objetivos não alcançados pelo Fortaleza. A meta no torneio regional era se sagrar campeão, assim como no Estadual, onde ficou com o vice-campeonato. Já na Copa do Brasil, a equipe cearense definiu avançar às quartas de final como prioridade, mas se despediu de modo precoce ainda na 3ª fase.

Deste modo, restam Série A e Libertadores como desafios. O próximo compromisso, inclusive, é pelo Brasileirão, quando encara o Ceará, às 20h30, na Arena Castelão, pela 11ª rodada da competição.