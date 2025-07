Vojvoda lamenta eliminação do Fortaleza da Copa do Nordeste, mas vê evolução no time

Campeão da Copa do Nordeste em 2024, o Fortaleza foi eliminado da competição após perder para o Bahia por 2 a 1. As equipes se enfrentaram nesta quarta-feira (9), na Arena Fonte Nova. O técnico Juan Pablo Vojvoda lamentou a eliminação, mas viu evolução na equipe.

"Quanto ao que aconteceu, acho que fizemos uma boa partida, onde no primeiro tempo nós sofremos dois gols. Um pênalti com muitas dúvidas, e um segundo gol por acidente de jogo. Mas tivemos opções. Acho que começamos bem a partida nos primeiros 10 ou 15 minutos, com uma boa pressão alta, jogando no campo adversário. Depois acho que o Bahia controlou até os 35 minutos, com boa posse de bola, grandes jogadores. E acho que terminamos o primeiro tempo injustamente sofrendo um gol", avaliou o técnico.

"No segundo tempo, acho que o time foi inteligente. Conseguiu um gol. Mas isto é futebol. Ficamos de fora de uma Copa que ano passado conseguimos uma alegria com esta Copa. Mas considero que a atitude foi boa, o funcionamento está crescendo. Tivemos tempo para preparar a partida e vi coisas que se treinaram, mas também vi coisas que temos que corrigir. Todos somos responsáveis para corrigir e melhorar este momento. Confio que, se continuarmos nesse caminho, que o Fortaleza possa encontrar através do funcionamento e do rendimento os resultados que procuramos", completou Vojvoda.

O Fortaleza volta a campo no domingo (13), quando enfrenta o Ceará no primeiro Clássico-Rei da Série A de 2025. O duelo será na Arena Castelão, a partir das 20h30 (de Brasília).