Mancini explica saída de Bruno Ferreira no intervalo de jogo do Ceará: 'Houve um desentendimento'

O Ceará foi para o intervalo do jogo contra o Novorizontino sofrendo uma desvantagem de três gols. Para o segundo tempo, o técnico Vagner Mancini optou pela substituição de goleiros. André Luiz entrou no lugar de Bruno Ferreira. O treinador explicou que a mudança ocorreu após um desentendimento no vestiário.

“A substituição do Bruno se deu no intervalo, em função de uma cobrança que eu fiz ao atleta. O atleta acabou não aceitando bem. Houve um desentendimento, coisa que acontece no futebol. Ainda mais dentro de um vestiário onde a gente vinha de uma derrota naquele momento que nos abalava. Em função disso, eu fiz a troca. A opção foi minha, e a mudança pelo André já no início do 2º tempo”, revelou o técnico.

As equipes se enfrentaram na noite desta segunda-feira (18), no Estádio Jorge Ismael de Biasi. O Alvinegro foi derrotado por 4 a 1. A equipe ainda viu Tiago Pagnussat marcar contra. Só depois Erick conseguiu descontar para o Vovô. Mancini avaliou o desempenho do time diante do adversário.

“O primeiro tempo do Ceará foi muito abaixo. O sistema defensivo foi o que mais sofreu, porque nós acabamos sendo surpreendidos com gol cedo. E isso mudou toda a nossa estratégia de jogo. Tentamos sair mais e levamos o segundo e o terceiro gols. Acho que nesse momento a gente não pode separar o sistema defensivo e ofensivo. A equipe como um todo não fez um bom primeiro tempo. Acabou comprometendo toda a partida”, disse.

Com o resultado, o Ceará segue em 10º lugar da Série B. A equipe soma 41 pontos, sete a menos que o Novorizontino, equipe que fecha o G-4 da competição. O próximo adversário do Vovô será a Chapecoense, no sábado (23).

“Nesse momento a gente tem que ter calma. Entender por que isso aconteceu na partida. A nossa equipe jogou abaixo, eu estou há pouco tempo, mas em virtude de já ter visto, o coletivo esteve muito abaixo. E isso acabou comprometendo todo o sistema. Nesse momento, a gente tem que ter calma, analisar a partida, ver os erros, ajustar, fazer as cobranças necessárias. E para o jogo seguinte, o Ceará tem que ser mais aguerrido, vibrar um pouco mais, entender o momento que atravessamos. Não podemos jogar balde de água fria, é importante que haja já uma reação no sábado diante da Chapecoense”, finalizou o técnico.

