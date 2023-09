Opinião: Não se luta pelo acesso na Série B com a atuação que o Ceará teve contra o Novorizontino

A atuação do Ceará contra o Novorizontino por 4 a 1 foi constrangedora. A goleada de 4 a 1 foi até pouco pelo que o time alvinegro não jogou na noite desta segunda-feira o interior paulista.

Para um time que almejava o G4 da Série B, jogar tão mal e ser goleado com tanta facilidade por um dos postulantes ao acesso é um choque de realidade dos mais cruéis.

As duas vitórias com o técnico Vagner Mancini jogando em casa, deram a impressão de que o Ceará tinha evoluído. Jogando em casa, sim, mas faltava mostrar isso longe de seus domínios.

Pela necessidade da vitória e de continuar lutando pelo acesso, o Ceará tinha que entrar em campo com sangue no olho, confiante, atacando o tempo todo, se impondo ao adversário. Mas não se viu nada disso.

O jogo contra um time consistente em casa era a prova de fogo que o Ceará tinha que passar para continuar lutando pelo acesso. Mas o time foi apático, dominado, tomou 3 só no 1º tempo e amargou a derrota justa.

Para piorar, os 6 primeiros colocados venceram na 28ª rodada, deixando a distância do Ceará para o G4 em 7 pontos.

Com as duas vitórias com Mancini, a distância para o G4 caiu de 8 para 4, e uma nova vitória manteria a diferença. Mas a derrota já colocou tudo a perder e praticamente voltar à estaca zero.

E restando 10 rodadas para o fim da Série B, o cenário para o clube é tenebroso e nada animador. São 5 jogos em casa e 5 fora, com o Vovô precisando de 8 vitórias. Em casa pode até acontecer, mas como conseguir como visitante jogando assim? Agora o acesso do Ceará tá na conta do milagre.