Lucas Esteves deixa o Fortaleza para acertar com o Atlético-GO

O lateral-esquerdo Lucas Esteves está de saída do Fortaleza. O jogador de 23 anos, que pertence ao Palmeiras e estava emprestado ao Tricolor do Pici, será devolvido ao Palmeiras e emprestado pelo clube paulista para o Atlético-GO.

De acordo com apuração do Diário do Nordeste, Lucas Esteves já está inclusive em Goiânia-GO para fechar com o Atlético-GO e ser anunciado como o novo reforço do Dragão, que disputa a Série B do Brasileirão 2023.

Lucas Esteves foi anunciado por empréstimo pelo Fortaleza no dia 3 de janeiro de 2023. O acordo era válido até o dia 31 de dezembro de 2023, com opção de compra junto ao Palmeiras ao final do contrato.

Com a camisa do Fortaleza, Esteves disputou apenas seis partidas, sendo três na Copa do Nordeste, duas no Campeonato Cearense e uma na Copa do Brasil. Na passagem, o lateral-esquerdo somou uma assistência e não marcou gols.

LATERAIS DO ELENCO DO FORTALEZA

O Tricolor do Pici conta agora com dois atletas na posição de lateral-esquerdo: Bruno Pacheco, atual titular da posição, e Gonzalo Escobar, que foi anunciado como reforço do Leão na atual janela de transferências.

Na atual temporada, Bruno Pacheco soma 30 jogos com a camisa do Fortaleza, além de quatro assistências. Já Gonzalo Escobar, argentino de 26 anos, ainda aguarda para fazer sua estreia pelo Leão.