Léo Santos celebra vitória do Ceará por 3 a 0 e afirma: 'para confirmar a nossa força'

Na noite desta sexta-feira (07), o Ceará venceu o Botafogo-SP por 3 a 0, na Arena Castelão, pela 16ª rodada da Série B, e conquistou uma importante vitória na competição. O zagueiro Léo Santos foi uma das mudanças certeiras do técnico Guto Ferreira na partida e precisou de apenas um minuto e 24 segundos em campo para balançar as redes e fazer o seu primeiro gol com a camisa do Vozão.

Na saída de campo, o zagueiro ressaltou a sua felicidade em marcar com a camisa do Vovô e afirmou que a goleada confirma a força do elenco para a sequência da competição.

"Todo mundo sabe o quanto a gente vinha buscando essa vitória e ela veio com muita confiança, pra afirmar toda a força que o nosso elenco tem. Fico muito feliz por ter feito o meu primeiro gol com a camisa do Ceará, um clube grande, que tem muita história na elite do futebol brasileiro, e eu só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade", afirmou.