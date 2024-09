Léo Condé avalia expulsão de Saulo Mineiro e vitória do Ceará: ‘a gente foi merecedor do resultado’

"As atuações (do Saulo), no modo geral, estão me agradando, por isso ele continua na equipe. Nos três jogadores de frente (Saulo, Aylon e Erick Pulga), nós temos o melhor ataque da competição. Eles se completam, não só em gols, mas em assistências. Nós temos outras peças boas também. A questão da postura dele é muito particular. Claro que tudo tem um limite, às vezes foge do limite e quando isso acontecer, vamos falar com o jogador. Até então, não vi nada fora do normal desde que estou aqui, agora preciso ver o lance de novo e, se precisar, naturalmente vamos falar com o atleta".

Léo Condé Técnico do Ceará