Vitória do Ceará tem aproximação do G-4 e demonstração de força da torcida alvinegra

O Ceará conquistou uma vitória essencial na briga pelo acesso. Na Arena Castelão, neste domingo (8), venceu o Operário-PR por 2 a 1, superando a melhor defesa da Série B de 2024. Um resultado essencial, com turbulência na reta final, e que teve um detalhe: a demonstração de força da torcida alvinegra.

“A medida do amor é amar sem medida”, disse Santo Agostinho. E apenas isso explica toda a demonstração de apoio dos torcedores no maior público do torneio até agora: 47.123 espectadores.

Na semana em que a massa sofreu uma derrota na briga política de Porangabuçu e, com o veto ao novo estatuto, não viu sócio-torcedor ter direito ao voto. Em uma partida que também não garantia a equipe no G-4, que estava há seis pontos de distância antes da bola rolar - são as adversidades.

Assim, é fato que o único desejo dos alvinegros é abraçar a equipe e ostentar o sentimento de pertencimento. Deste modo, lotaram o estádio e foram combustível desde o aquecimento. No momento da escalação, aplaudiram todos os jogadores, independente da fase, além de demonstrar apoio no cenário difícil, quando Saulo Mineiro foi expulso nos últimos minutos.

Legenda: O Ceará assumiu a 5ª posição da Série B, com 39 pontos Foto: reprodução / SrGoool

Logo, é nítido que o elemento a mais que a instituição tem na Série B. Dono da maior média de público, mais uma vez, se faz valer dessa atmosfera para incendiar o elenco em busca da vitória. Ao torcedor, a certeza de que todos passam (atletas, diretoria e etc), mas eles sempre permanecem.

Agora, o Vovô chegou ao 4º jogo de invencibilidade: três vitórias e um empate - melhor sequência na competição.. Com 39 pontos, a distância para o G-4 é de três. O próximo compromisso é diante da Chapecoense, no domingo (15), às 18h30, na Arena Condá, em Chapecó-SC, pela 26ª rodada.