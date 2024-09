Ceará x Operário-PR: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ceará e Operário entram em campo, às 16h, deste domingo (8), pela 25ª rodada da Série B. O duelo marca o encontro do melhor ataque, que é a do Vovô, contra a melhor defesa da competição até aqui. As equipes voltam a se enfrentar depois do empate, sem gols, no primeiro turno. O confronto tem promessa de bom público na Arena Castelão, na capital cearense.

Veja também Jogada Richardson prega evolução na tomada de decisão e fala de respeito contra o Operário-PR Jogada Melhor ataque da Série B, Ceará fez mais gols que os times do G-4 nos últimos dez jogos Jogada Conselho Deliberativo rejeita proposta de texto para novo estatuto do Ceará Jogada Estatuto reprovado: Oposição planeja próximos passos no Ceará | CearáCast

O Alvinegro chega para o jogo depois de ficar no 1 a 1 com o Amazonas, fora de casa. A equipe de Léo Condé vem numa sequência de três partidas sem derrota, com duas vitórias e um empate, além de ter sofrido apenas um gol. O Vozão busca entrar no G-4 da segundona e, hoje, soma 36 pontos em 24 partidas.

Do outro lado, o Operário, que já figurou no G-4 da Série B deste ano, agora vive momento de queda na tabela de classificação. O time paranaense conseguiu três vitórias nos últimos dez jogos pela competição, com um recorte de dois empates e cinco derrotas. No último jogo, a equipe do técnico Rafael Guanaes ficou no 0 a 0 diante do Brusque, dentro de casa.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto terá transmissão do Premiere, além da rádio Verdinha FM 92.5 e do YouTube do Jogada. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

RETORNOS NO VOZÃO

Diante do Operário, o Ceará pode contar com um retorno importante no meio-campo: Lourenço. O jogador ficou de fora dos quatro últimos jogos do Alvinegro devido a uma luxação no ombro direito, sentida no confronto diante do Goiás, no estádio da Serrinha. Com isso, é provável que o camisa 97 assuma a vaga de Richardson, que assumiu o posto nos confrontos mais recentes.

Outro atleta que volta a ser opção é o zagueiro Ramon Menezes, que cumpriu suspensão automática contra o Amazonas e fica à disposição de Léo Condé. Apesar disso, a defesa alvinegra deve ser formada por Matheus Felipe e David Ricardo.

Para o duelo diante do Operário, o Ceará tem sete atletas pendurados para o confronto. Richard, Rafael Ramos, Matheus Bahia, Richardson, De Lucca, Lourenço e Erick Pulga estão com dois amarelos na sequência da segundona.

ATAQUE ALVINEGRO

Com Léo Condé, o setor ofensivo alvinegro vive seu melhor momento e é dono do melhor ataque da Série B. Diante do Amazonas, Recalde chegou ao seu segundo gol pelo Ceará na competição, depois de marcar no empate na Arena da Amazônia. O time alvinegro tem 37 gols marcados e tem na artilharia Erick Pulga, com sete gols feitos, seguido por Saulo Mineiro e Aylon, que fizeram seis cada.

O comandante alvinegro tem 11 jogos à frente do time, com 5 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Quando o recorte é feito no ataque, Condé fez com que o time melhorasse na média de gols, com 1,5 gol por jogo. A equipe de Porangabuçu marcou 17 vezes nestes jogos sob comando do atual treinador.

COMO CHEGA O TREM FANTASMA?

Natural de Ponta Grossa, no Paraná, o Operário, apesar de estar na segunda página da tabela, ainda sonha com a possibilidade de acesso ao final da temporada. Em sua nona participação na Série B nacional, o time alvinegro, que tem um elenco com média de idade na casa dos 26 anos, tem vendido caro seus resultados para os adversários.

O Fantasma possui a melhor defesa da competição, com apenas 16 gols sofridos em 23 partidas. Destes duelos, em 13, o time entrou em campo e não teve o sistema defensivo vazado. Por outro lado, o ataque não mostrou a mesma eficiência e só balançou as redes adversárias em 17 oportunidades, o pior da segundona.

A artilharia do Operário na competição é de Maxwell, que balançou as redes quatro vezes na Série B. Logo atrás vem a lista de dois gols marcados por Willian Machado, Rodrigo Rodrigues, Felipe Augusto e Ronald.

O time paranaense tem velhos conhecidos do futebol cearense. No meio-campo, Rodrigo Lindoso e Pedro Lucas já vestiram a camisa do Vovô. O último atuou ano passado, mas foi pouco utilizado. Além deles, no ataque tem Ronaldo, atacante que passou pelo Fortaleza em 2016.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca (Richardson), Lourenço e Lucas Mugni; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Léo Condé.

Operário-PR: Rafael Santos; Thales Oleques (Sávio), Alemão, Willian Machado e Lucas Hipólito (Pará); Jacy, Vinícius Diniz e Boschilia; Felipe Augusto, Rodrigo Rodrigues e Vinícius Mingotti. Técnico: Rafael Guanaes.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X OPERÁRIO-PR

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 08/09/24 (domingo)

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Assistente 1: Guthieri Javarini Rodrigues (ES)

Assistente 2: Pedro Amorim de Freitas (ES)

Quarto Árbitro: Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior (CE)

Árbitro de vídeo (VAR): Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

AVAR: Vitor Carmona Metestaine (SP)