Ceará registra maior público da Série B em vitória contra o Operário no Castelão; veja

A partida deste domingo (8), entre Ceará e Operário no Castelão registrou o maior público da Série B 2024. O público pagante foi de 46.976 pessoas, para 47.123 de público total.

O recorde anterior também era do Ceará, quando 40.351 pagantes foram registrados no jogo contra o Mirassol, no Castelão. Dos 10 maiores públicos da Série B, o 8 são do Vovô.

Veja os 10 maiores públicos pagantes da Série B:

Ceará x Operário - 46.976 pagantes

Ceará x Mirassol - 40.351 pagantes

Paysandu x Santos - 33.054 pagantes

Ceará x Coritiba - 32.734 pagantes

Ceará x Guarani - 30.886 pagantes

Ceará x Santos - 30.046 pagantes

Ceará x Goiás - 25.803 pagantes

Sport x Brusque - 23.565 pagantes

Ceará x Novorizontino - 20.241 pagantes

Ceará x Botafogo-SP - 18.200 pagantes