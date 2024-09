Vice-artilheiro da Série B, Pulga comemora vitória do Ceará: 'A gente fez o jogo que treinamos'

O atacante Erick Pulga marcou o segundo gol da vitória do Ceará diante do Operário/PR no Castelão na tarde deste domingo (8), pela 25ª rodada da Série B.

Erick Pulga aproveitou cruzamento de Lucas Rian para marcar de cabeça, encobrindo o goleiro do Operário, aos 28 do 2º tempo. Foi o 8º gol dele em 22 jogos na Série B, assumindo a vice-artilharia, um atrás de Caio Dantas, do Guarani de Campinas.

Ao fim da partida, o jogador do Vozão, em entrevista ao Premiere, destacou o plano de jogo pedido pelo técnico Léo Condé.

"Fico feliz né? Pelo resultado e pela entrega de todos nós né? O jogo foi muito difícil. Contra uma equipe muito boa, que é o Operário. A gente fez um jogo que vinha treinando durante a semana. Se doou muito dentro de campo e a gente conseguiu o resultado positivo", afirmou o atacante.

No ano

Em 38 jogos na temporada, Erick Pulga já marcou 17 gols, e deu 5 assistências. Ele é o artilheiro do Vovô na temporada, seguido por Aylon, que tem 11.