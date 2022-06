Jogos da Copa do Brasil têm rodada decisiva com clássicos; veja dias e horários

As oitavas de final da Copa do Brasil chegam com cinco clássicos estaduais e regionais. Os jogos de ida começam nesta quarta-feira (22) com disputas entre velhos conhecidos no campo.

Fortaleza x Ceará

Pela segunda vez seguida, os dois maiores times cearenses vão se enfrentar na competição. O Alvinegro tem o recém-chegado técnico Marquinhos Santos. O Tricolor chega embalado pela vitória diante do América-MG e quer emendar boa sequência para a temporada. No Brasileirão, o Vovô está em 13º e o Leão na 19ª posição.

Atlético-GO x Goiás

As equipes goianas vão se enfrentar no Antônio Accioly. Lá, o Dragão venceu cinco dos últimos sete jogos. As derrotas foram justamento para o rival da Copa do Brasil, o Goiás, e também para o Corinthians. No Brasileiro, o Atlético está em 12º enquanto o Esmeraldino é o primeiro da zona de rebaixamento.

Corinthians x Santos

O Corinthians é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Agora, a equipe recebe o Santos na fase mata-mata. Já o Peixe vem de empate com o Bragantino depois de começar o duelo vencendo por 2 a 0. Depois do clássico, as equipes se enfrentam novamente na rodada do torneio nacional.

Atlético-MG x Flamengo

Atlético-MG e Flamengo vão se encontrar mais uma vez. Na última rodada do Brasileirão, o Galo venceu o time Rubro-Negro, no Mineirão, por 2 a 0. Dois dos melhores times do país estão em momentos distintos no Brasileiro. O Galo está no G-4 e o Fla em 14º.

São Paulo x Palmeiras

Enquanto o Palmeiras busca abrir vantagem na liderança do Brasileirão, o São Paulo almeja encostar no G-4. Na última rodada, o Tricolor Paulista venceu o Verdão por 2 a 1. Também no Morumbi, as equipes vão se encontrar para outro Choque-Rei e querem abrir vantagem para conquistar vaga nas quartas.

Bahia x Athletico-PR, Fluminense x Cruzeiro e América-MG x Botafogo completam a rodada dos jogos de ida da Copa do Brasil.



VEJA AGENDA DE JOGOS

Atlético-GO x Goiás - 22/06, 19h, Antônio Accioly

Fortaleza x Ceará - 22/06, 20h, Arena Castelão

Corinthians x Santos - 22/06, 21h30, Neo Quimica Arena

Atlético-MG x Flamengo - 22/06, 21h30, Mineirão

São Paulo x Palmeiras - 23/06, 20h, Morumbi