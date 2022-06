Copa do Brasil 2022: quanto os clubes podem ganhar a partir das oitavas e o que já conquistaram?

A Copa do Brasil de 2022 é a competição mais rentável do futebol brasileiro. Com diversos clássicos nas oitavas de final, o torneio reúne rivalidade e uma premiação recorde nos confrontos. A bonificação para as equipes que avançarem às quartas de final, por exemplo, é de R$ 3,9 milhões.

Os valores aumentam com o avanço das etapas. Nas semifinais, o montante é de R$ 8 milhões. O vice-campeão fica com R$ 25 milhões, enquanto o campeão conquista R$ 60 milhões em prêmio.

Vale ressaltar que os 16 participantes do torneio no momento possuem R$ 3 milhões garantidos. O Ceará, que está no mata-mata desde a 1ª fase, tem R$ 7,67 milhões no total - um dos que mais lucrou.

PREMIAÇÃO GERAL DA COPA DO BRASIL DE 2022:

1ª fase: R$ 1,27 milhão (Pote 1) | R$ 1,09 milhão (Pote 2) | R$ 620 mil (Pote 3). 2ª fase: R$ 1,5 milhão (Pote 1) | R$ 1,19 milhão (Pote 2) | R$ 750 mil (Pote 3). 3ª fase: R$ 1,9 milhão. Oitavas de final: R$ 3 milhões. Quartas de final: R$ 3,9 milhões. Semifinais: R$ 8 milhões. Vice-campeão: R$ 25 milhões. Campeão: R$ 60 milhões.

PREMIAÇÃO DOS CLUBES NA COPA DO BRASIL:

Ceará: R$ 7,67 milhões | 1ª fase (R$ 1,27 milhão) + 2ª fase (R$ 1,5 milhão) + 3ª fase (R$ 1,9 milhão) + oitavas (R$ 3 milhões). Cruzeiro: R$ 7,67 milhões | 1ª fase (R$ 1,27 milhão) + 2ª fase (R$ 1,5 milhão) + 3ª fase (R$ 1,9 milhão) + oitavas (R$ 3 milhões). Santos: R$ 7,67 milhões | 1ª fase (R$ 1,27 milhão) + 2ª fase (R$ 1,5 milhão) + 3ª fase (R$ 1,9 milhão) + oitavas (R$ 3 milhões). São Paulo: R$ 7,67 milhões | 1ª fase (R$ 1,27 milhão) + 2ª fase (R$ 1,5 milhão) + 3ª fase (R$ 1,9 milhão) + oitavas (R$ 3 milhões). Atlético-GO: R$ 7,18 milhões | 1ª fase (R$ 1,09 milhão) + 2ª fase (R$ 1,19 milhão) + 3ª fase R$ 1,9 milhão) + oitavas (R$ 3 milhões). Goiás: R$ 7,18 milhões | 1ª fase (R$ 1,09 milhão) + 2ª fase (R$ 1,19 milhão) + 3ª fase R$ 1,9 milhão) + oitavas (R$ 3 milhões). Fortaleza: R$ 4,9 milhões | 3ª fase (R$ 1,9 milhão) + oitavas (R$ 3 milhões). Corinthians: R$ 4,9 milhões | 3ª fase (R$ 1,9 milhão) + oitavas (R$ 3 milhões). Palmeiras: R$ 4,9 milhões | 3ª fase (R$ 1,9 milhão) + oitavas (R$ 3 milhões). Athletico-PR: R$ 4,9 milhões | 3ª fase (R$ 1,9 milhão) + oitavas (R$ 3 milhões). Flamengo: R$ 4,9 milhões | 3ª fase (R$ 1,9 milhão) + oitavas (R$ 3 milhões). Atlético-MG: R$ 4,9 milhões | 3ª fase (R$ 1,9 milhão) + oitavas (R$ 3 milhões). Fluminense: R$ 4,9 milhões | 3ª fase (R$ 1,9 milhão) + oitavas (R$ 3 milhões). América-MG: R$ 4,9 milhões | 3ª fase (R$ 1,9 milhão) + oitavas (R$ 3 milhões). Bahia: R$ 4,9 milhões | 3ª fase (R$ 1,9 milhão) + oitavas (R$ 3 milhões). Botafogo: R$ 4,9 milhões | 3ª fase (R$ 1,9 milhão) + oitavas (R$ 3 milhões).