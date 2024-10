João Ricardo projeta jogo decisivo do Leão contra o Palmeiras: 'a preparação é diferente'

O Fortaleza entra em campo neste sábado (26), às 16h30, em jogo pela 31ª rodada da Série A, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). A partida é um confronto direto pelo título brasileiro, já que envolve o vice-líder - o Verdão tem 60 pontos - e o 3º colocado - o Tricolor de Aço - com 56. O goleiro João Ricardo, um dos destaques do Fortaleza e do campeonato, admitiu que a preparação e concentração para este tipo de jogo é diferente. Ele concedeu entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares.

“Sim, é um jogo diferente, né? Pode ser um jogo decisivo. Se a gente não conseguir uma vitória lá, talvez as chances de títulos comecem a ficar ainda mais distantes.Mas é um jogo que a preparação é diferente, a logística é diferente, o ambiente é diferente, a pressão para o adversário é diferente também, porque eles estão brigando pela primeira posição, mais que a gente, entendeu? Então a pressão é totalmente diferente. É um jogo que eles vão ter que se expor mais, é um jogo que a gente talvez consiga administrar o jogo da nossa maneira, que a gente é acostumado a jogar.”, disse ele.

Sonho do título

A campanha leonina é espetacular após 30 rodadas, permitindo o Leão a sonhar com o título brasileiro. Hoje o Leão está 5 pontos do líder Botafogo, que tem 61. O goleiro tricolor garantiu que o time lutará pelo título até o fim.

“A gente viu que dá pra brigar lá em cima, né? Por mais que a gente saiba todas as dificuldades, a gente tem esse sonho, tem esse desejo ainda. E a gente vai brigar. Vamos brigar pelo título até o fim. Se lá no final a gente não conseguir, eu tenho certeza que a gente vai ficar numa boa colocação e ainda vai ser um ano de muito orgulho pra todo mundo.”

Legenda: João Ricardo vive um dos melhores momentos da carreira no Fortaleza Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Libertadores outra vez

Além da disputa do título, o Fortaleza está próximo de conquistar uma vaga na Libertadores. A possibilidade, segundo a UFMG, é mais de 99%. E João Ricardo valoriza muito disputar uma competição como a Libertadores. O Leão já disputou a maior competição sul-americana em duas oportunidades.

“Eu acho que Libertadores é um dos maiores campeonatos aqui da América do Sul. Jogar contra adversários maiores, equipes que a gente não está acostumado a jogar. Por exemplo, o Boca Juniors aqui esse ano foi um jogo atípico, o clube nunca tinha disputado e você vê a atmosfera que esse jogo girou aqui na cidade de Fortaleza, né? Então é isso que nos dá prazer, nos dá ânimo para buscar, entendeu? Então eu tenho certeza que esse ano a gente vai brigar direto pelo título, com essa vaga de Libertadores. E, no ano que vem, vamos nos preparar para fazer mais um grande ano.”