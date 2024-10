Vojvoda já conta com seis desfalques para o Fortaleza enfrentar o Palmeiras

Além dos atletas expulsos na partida contra o Atlético-MG, o Fortaleza não terá pelo menos mais três jogadores à disposição para encarar o Palmeiras, sábado (26), no Allianz Parque. No total, portanto, o Leão já conta com seis baixas para o duelo direto contra o Verdão.

Os suspensos são Marinho, Tinga e Bruno Pacheco, sendo este último pela sequência tripla de cartões amarelos. O atacante Breno Lopes também levou o terceiro amarelo no jogo anterior, mas já não estaria à disposição por pertencer ao Palmeiras. Apesar de ter acertado com o Fortaleza para a próxima temporada, o atacante ainda tem contrato vigente com o Verdão.

Outras duas baixas são oriundas do departamento médico. O zagueiro argentino Tomás Cardona se recupera de um edema na coxa esquerda, enquanto Lucas Sasha deve aparecer em transição. O Diário do Nordeste apurou que o volante já concluiu o tratamento do edema na panturrilha direita e agora vai focar na reabilitação física.

Se tiver novos desfalques na semana, será possível saber na sexta-feira (25), quando a delegação tricolor seguirá em voo comercial para a capital paulista, à tarde, observando os relacionados.

Pendurados

Contra o Palmeiras, o Tricolor de Aço pode perder peças importantes para o jogo seguinte, contra o Juventude. Sete jogadores estão pendurados, com dois amarelos em sequência.

São eles, o goleiro João Ricardo, o lateral-direito Tinga, os volantes Hércules, Lucas Sasha e Matheus Rossetto, o meia venezuelano Kervin Andrade e o atacante Renato Kayzer.

O Fortaleza enfrenta o Palmeiras às 16h30min deste sábado, em São Paulo. O Leão quer a vitória para ficar a um ponto do próprio Verdão, que é vice-líder da Série A.