Sem Marinho, Fortaleza tem lista de atacantes em jejum de gols para encarar Palmeiras

Expulso na partida contra o Atlético-MG por dar uma peitada no adversário em lance sem bola, o atacante Marinho vai desfalcar o Fortaleza diante do Palmeiras, sábado (26), no Allianz Parque. Com isso, o Tricolor perde seu principal atacante em termos de gols marcados nos últimos dois meses.

No recorte dos últimos 60 dias, o Fortaleza disputou dez partidas, sendo oito pela Série A do Brasileiro e duas pela Copa Sul-Americana. Foram 10 gols marcados, sendo quatro marcados por atletas que não são atacantes. Dos seis restantes, Marinho marcou a metade.

Os outros três gols foram marcados um por Kayzer, outro por Moisés e o terceiro por Pikachu. Os dois primeiros balançaram as redes mais recentemente, porém ainda assim estão há mais de um mês sem balançar as redes adversárias. Já o camisa 22 do Leão não sabe o que é anotar um tento há dois meses.

Há mais tempo que Pikachu sem marcar estão Lucero e Breno Lopes. O artilheiro do clube na temporada e o ponta-esquerda já tem mais de 60 dias de jejum, sem falar em Machuca, que vive hiato desde abril.

Os números evidenciam que apesar de já ter passado dos 100 gols na temporada 2024, o Leão vive um momento de baixa com seus atacantes e para o jogo contra o Palmeiras, além de Marinho, o ataque também estará desfalcado de Breno Lopes, que pertence ao Verdão.

Último gol marcado por cada atacante do Fortaleza:

Marinho: 16/10, contra o Atlético-MG

Lucero: 21/8, contra o Rosário Central-ARG

Pikachu: 25/8, contra o Corinthians

Moisés: 14/9, contra o Athletico-PR

Kayzer: 21/9, contra o Bahia

Breno Lopes: 17/8, contra o RB Bragantino

Machuca: 13/4, contra o São Paulo