João Ricardo avalia final da Copa do Nordeste entre Fortaleza e CRB: ‘as equipes mais preparadas’

O goleiro João Ricardo, do Fortaleza, vive a expectativa de disputar a sua primeira final de Copa do Nordeste com a camisa do Tricolor do Pici, contra o CRB. Destaque do Leão, o jogador classificou a decisão como importante e pregou respeito ao adversário.

“Acho que chegaram na final as duas equipes mais preparadas durante toda a competição. São jogos bons de se jogar, vale título grande, importante e queremos muito, vamos atrás”, disse João.

Legenda: João Ricardo, goleiro do Fortaleza. Foto: Thiago Gadelha/SVM

Nesta quarta-feira (5), Fortaleza e CRB disputam a partida de ida da decisão da Copa do Nordeste 2024. O Leão joga como mandante, na Arena Castelão, e chega motivado para o confronto após vitória sobre o Athletico-PR, na Série A do Brasileirão.

Vitória que traz ânimo aí para a grande decisão da Copa do Nordeste. Contamos com nosso torcedor nesse primeiro jogo da decisão jogando junto com a gente. João Ricardo Goleiro do Fortaleza

