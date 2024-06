CEO do Fortaleza pede Castelão abarrotado para final contra CRB: 'Isso ganha jogo'

Com foco na final da Copa do Nordeste, cujo primeiro jogo acontece nesta quarta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, fez um apelo ao torcedor tricolor para que comparecesse em peso na Arena Castelão, em entrevista ao Jogada 1º Tempo desta segunda-feira (03). O dirigente pediu que o estádio estivesse "abarrotado" para ver a partida.

"Meu maior desejo é que o nosso torcedor vá para a Arena Castelão quarta-feira. Tem que encher, tem que lotar, tem que abarrotar a Arena Castelão. O jogador quando subir para aquecer tem que ver o estádio cheio. E quando voltar tem que ver o estádio lotado. Isso ganha jogo", disse Marcelo Paz.

Para motivar o torcedor do Pici, o CEO disse que para a partida de volta, a equipe tricolor vai encarar em Alagoas, o Estádio Rei Pelé lotado. Segundo Paz, o Castelão tem que estar lotado também.

"Alguém tem dúvida que o Rei Pelé vai estar lotadíssimo? Eu não tenho dúvida, então o Castelão também tem que estar. A gente tem que fazer nossa parte e o Castelão tem que estar lotado para que a gente tenha mais força para buscar um bom resultado para decidir a finalíssima em Maceió", pediu o CEO.

Vale lembrar que o ex-presidente tricolor ainda negocia a disponibilidade de mais ingressos para a partida que acontece em Maceió, tendo em vista que o torcedor do Fortaleza esgotou em duas horas as entradas que foram disponibilizadas para o setor visitante.