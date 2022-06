Herói do Fortaleza contra América-MG, Boeck dedica vitória a Vojvoda e funcionários: "noite feliz"

Um dos atletas mais criticados na derrota do Fortaleza contra o Avaí, no meio de semana, o goleiro Marcelo Boeck foi o principal nome Tricolor na vitória contra o América-MG neste domingo (19).

No dia em que completou 150 jogos pelo Leão, ele salvou a equipe em pelo menos três lances que poderiam resultar no empate ou até virada do Coelho em pleno Castelão.

Mais que os 3 pontos

Após a partida e a vitória, a primeira dentro de casa da equipe cearense na competição, o arqueiro concedeu entrevista e falou em tom de desabafo, após sucessão de acontecimentos negativos para a equipe antes da 13ª rodada do Brasileirão.

"Além dos 3 pontos, valeu muito mais. Uma vitória do nosso trabalho, do Vojvoda, da nossa comissão, da nossa direção, de todos o departamento, nossos funcionários. A gente sabe o que representa a Série A para nossos funcionários, só por isso vale vestir a camisa do Fortaleza. Pela emoção que foi, por tudo que aconteceu, acho que foi uma vitória da paixão, do coração, do amor a essa camisa e a esse projeto", disse.

Boeck também demonstrou alívio, embora momentâneo, com a vitória que o tirou o Tricolor da lanterna da Série A. Ele não esqueceu que na quarta-feira (22), a equipe já enfrenta o maior rival, o Ceará, na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil.

"E hoje a gente pode ter uma noite feliz, de dormir tranquilo hoje, porque amanhã ja começa de novo. Temos que preparar a cabeça para o clássico, mas hoje é um desabafo, botar de fora toda a emoção de quem trabalha no dia a dia. hoje é uma vitória que vale muito mais que 3 pontos, que representa de repente uma virada de chave para todos nós".