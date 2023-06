Guto Ferreira é oficializado como novo técnico do Ceará; veja detalhes

O Ceará anunciou oficialmente na tarde desta quinta-feira (29) a contratação do técnico Guto Ferreira, de 57 anos. Será a segunda passagem do treinador pelo Alvinegro. Guto assume o cargo deixado por Eduardo Barroca, demitido na última quarta-feira (28).

“É um momento de paciência e, principalmente, de união. O nosso torcedor sabe como fazer a diferença e quando ele faz a nosso favor, é muito difícil do adversário suportar. Nós temos de fazer da Arena Vozão, além da nossa casa, a nossa arma para buscar os resultados que nos conduzirão ao lugar de onde nunca deveríamos ter saído", disse o treinador.

De acordo com o anúncio do Ceará, chegam também a Porangabuçu o auxiliar André Luis e o preparador físico Valdir Junior (Juninho), para integrar a comissão técnica de Guto Ferreira. Os três devem chegar à Fortaleza na madrugada de sexta-feira (30).

O primeiro treino do novo treinador com os jogadores do Ceará acontecerá na tarde desta sexta-feira. No sábado (1º), às 10h20, a delegação alvinegra embarca para Recife, onde o Vovô enfrenta o Sport, no domingo, pela Série B do Brasileirão.

Em sua primeira passagem pelo Ceará, entre 2020 e 2021, Guto Ferreira comandou a equipe em 94 jogos, totalizando 41 jogos, 30 empates e 23 derrotas. No período, ele conquistou o título da Copa do Nordeste de 2020.

