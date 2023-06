Com saída de Barroca e chegada de Guto, Ceará fará décima troca de técnico desde 2020; veja lista

O Ceará fará a sua décima troca de treinador desde 2020. Na última quarta-feira (28), após o empate sem gols com o Avaí, pela Série B do Brasileirão, o clube cearense optou por demitir o então treinador da equipe, Eduardo Barroca, contratado ainda em 2023.

O substituto deve ser um velho conhecido da torcida alvinegra. De acordo com apuração do Diário do Nordeste, o Ceará acertou com Guto Ferreira para comandar o time no restante da Série B e uma reunião presencial nesta quinta-feira (29) irá selar o acordo.

A saída de Eduardo Barroca e a chegada de Guto Ferreira configura a décima troca no comando técnico do alvinegro desde a temporada 2020, há apenas três anos. Neste período, o treinador mais longevo foi justamente Guto, com 94 jogos à frente do Vovô.

TODOS OS TREINADORES DO CEARÁ DESDE 2020

Argel Fuchs | 2019-2020 | 5 jogos (em 2020)

Enderson Moreira | 2020 | 10 jogos

Guto Ferreira | 2020-2021 | 94 jogos

Tiago Nunes | 2021-2022 | 32 jogos

Dorival Júnior | 2022 | 18 jogos

Marquinhos Santos | 2022 | 17 jogos

Lucho González | 2022 | 10 jogos

Juca | 2022 | 6 jogos

Gustavo Morínigo | 2023 | 24 jogos

Eduardo Barroca | 2023 | 13 jogos

A média de tempo de trabalho de treinadores do Ceará neste período foi de cerca de 23 jogos. Guto Ferreira deve ser anunciado nos próximos dias e ter contrato com o Alvinegro até o final de 2023. Ele deve fazer sua estreia contra o Botafogo-SP, na 16ª rodada.

