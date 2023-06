Ceará acerta com Guto Ferreira até o fim de 2023 e reunião presencial selará acordo; veja detalhes

O Ceará acertou com Guto Ferreira para comandar o time no restante da Série B do Campeonato Brasileiro. O Diário do Nordeste apurou que detalhes ainda são resolvidos, mas as partes já chegaram a um entendimento. O acerto aconteceu horas depois da saída de Eduardo Barroca. Uma reunião presencial nesta quinta-feira (29) irá selar o acordo.

O presidente João Paulo Silva viajará até São Paulo para se reunir pessoalmente com Guto no período da tarde e, então, sacramentar o acordo para que haja o anúncio oficial. O vínculo será até o fim de 2023. Só falta assinar.

Dificilmente Guto será regularizado a tempo de já comandar o Ceará contra o Sport, no domingo (2), às 18 horas, na Ilha do Retiro. Mas a tendência é que ele possa acompanhar a partida in loco. Até lá, os auxiliares fixos Rodrigo Leitão e Marcos Valadares assumem interinamente o comando das atividades.

MOTIVOS PARA A ESCOLHA

Legenda: Guto Ferreira foi campeão invicto da Copa do Nordeste em 2020 Foto: Felipe Santos / Ceará

O Ceará sabe que, com 24 jogos pela frente, ainda tem totais condições de conquistar o acesso. Porém, após 14 rodadas, não tem mais margem para erro e Guto é visto como uma "bola de segurança".

O treinador é experiente, respeitado pelos atletas por possuir boa gestão de grupo, já obteve sucesso na Série B (com 2 acessos) e conhece o clube, o que deve facilitar a adaptação meio a uma sequência de jogos.

Além de já ter passado pelo Alvinegro, Guto possui boa relação com as pessoas do clube, o que naturalmente o colocou como um candidato ao cargo e fez com que o acerto se encaminhasse mais rapidamente.

Há, também, a confiança de que o perfil do elenco do Ceará casa com a ideia de jogo do treinador, e deve haver um melhor encaixe na relação filosofia do técnico/peças disponíveis, o que não aconteceu com Barroca.

Guto não chega "para inventar". Ao contrário, deverá simplificar. E o "feijão com arroz" bem feito é o que o Ceará precisa no momento.