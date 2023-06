Você aprova a contratação de Guto Ferreira? Vote na enquete

O treinador Guto Ferreira vai assumir o comando técnico do Ceará após a demissão de Eduardo Barroca na última quarta-feira, (28). O contrato do novo comandante do Alvinegro vai até final de 2023. Porém, o retorno de Guto Ferreira tem sido um dos principais assuntos na maioria dos debates entre torcedores do Vovô.

A última passagem de Guto Ferreira pelo Ceará aconteceu em 2020, até agosto da temporada seguinte. Pelo Alvinegro, o treinador soma 96 jogos e 40 vitórias.

VEJA NÚMEROS DE GUTO COM O CEARÁ

Legenda: Foto: SVM