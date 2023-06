Arthur Rezende deve deixar o Ceará e acertar com clube árabe

O meia Arthur Rezende deve deixar o Ceará na próxima janela de transferências, que inicia em 3 de julho. O staff do jogador negocia com um clube árabe. Assim, o atleta logo deve ser anunciado na nova equipe. No entanto, clubes brasileiros também têm interesse na contratação do jogador.

Em 2023, o jogador atuou em 28 partidas pelo Ceará, marcou um gol e deu duas assistências. Rezende jogou o Campeonato Cearense, a Copa do Brasil, o Nordestão e a Série B. O atleta de 28 anos tem passagens por equipes como Goiás e Bahia.

O Ceará ficou no empate sem gols com o Avaí na noite desta quarta-feira (28). Com o resultado, Eduardo Barroca foi demitido do cargo. O Alvinegro acertou com o técnico Guto Ferreira.

FICHA TÉCNICA:

Arthur Rodrigues Rezende (Arthur Rezende)

Posição: Meia

Idade: 28 anos

Altura: 179

Clubes onde passou: Goiás, Gil Vicente/POR, AEL Limassol/CHI, Santa Cruz/PE, Boavista/RJ, Guarani, Bahia, Vila Nova e Ceará.