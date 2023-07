Guto celebra vitória do Ceará e destaca atuação da equipe: ‘o grupo foi o grande responsável’

O treinador Guto Ferreira concedeu entrevista coletiva na noite da última sexta-feira (7) após a vitória por 3 a 0 do Ceará sobre o Botafogo-SP, na Arena Castelão, pela 16ª rodada da Série B. O técnico destacou a importância do grupo na conquista dos três pontos.

“O meu grupo foi o grande responsável por essa grande vitória. A parte da comissão foi bastante pequena, foi uma questão de motivar, até pelo tempo”, destacou o treinador, que comandou sua segunda partida desde o retorno à Porangabuçu.

Pelo menos dois dos três gols marcados pelo Ceará tiveram participação direta de Guto. Léo Santos e David Ricardo saíram do banco e marcaram os dois últimos gols do Vovô, que selaram a vitória sobre a equipe de Ribeirão Preto.

“É uma questão de situações que vão surgindo e você ter uma leitura do que tem em mãos e tentar da melhor maneira possível aproveitá-la. Todo mundo que entrou entrou muito bem e isso vai fortalecendo esse conceito de grupo”, afirmou o treinador.

RELAÇÃO COM A TORCIDA E APOIO DOS TORCEDORES

Diante do Botafogo-SP, estiveram presentes na Arena Castelão quase 20 mil torcedores do Ceará (19.428 foi o público total da partida). O jogo marcou inclusive a primeira partida de Guto Ferreira à frente do Ceará com a presença de torcedores no estádio.

“Eu adoro a capital do Ceará, o estado, o povo cearense. É lógico que eu gosto muito do carinho que eu tenho, surreal, é uma coisa que não tem como explicar, é só sentir mesmo”, declarou o comandante do alvinegro.

Legenda: Guto Ferreira em entrevista coletiva Foto: Raísa Martins/SVM

O encontro com a torcida aconteceu poucos dias após a realização de um protesto por parte de torcedores do Ceará na sede do clube, em Carlos de Alencar Pinto.

“Acho que o posicionamento do torcedor que esteve presente foi muito coerente, cobraram o que eles tinham razão pra cobrar naquele momento, mas ao mesmo tempo deixaram muito claro que estariam apoiando o grupo”, disse Guto Ferreira.

“Hoje eles estavam presentes apoiando o grupo. Nós tivemos dificuldade no jogo, em momento algum nosso grupo foi vaiado. Muito pelo contrário, nosso grupo foi impulsionado o tempo todo, foi empurrado o tempo todo”, completou o treinador.

FOCO DOS JOGADORES NA LUTA PELO ACESSO

Guto foi sincero ao avaliar a atual condição da equipe, mas fez questão de deixar claro ao torcedor o comprometimento por parte dos jogadores que atualmente compõem o elenco do Ceará.

“Nosso time está longe do que tem que ser, mas os caras estão querendo muito, compraram a ideia e a cada treino eles fazem o melhor. São jogadores interessados em construir alguma coisa grande dentro do Ceará”, afirmou.

Para Guto, a conquista da Copa do Nordeste pode e deve impulsionar o grupo na luta pelo acesso. “Eles já fizeram esse ano um resultado maravilhoso, que pode ter uma importância infinita se tiver acompanhado do acesso. Nós vamos conseguir esse acesso”, destacou.

PRÓXIMOS DESAFIOS

O Ceará volta a campo no dia 16 de julho (domingo), quando enfrenta o Mirassol, fora de casa, às 15h30. Três dias depois, o Vovô recebe o Vila Nova na Arena Castelão, na quarta-feira (19).

“Temos segunda, terça e quarta pra trabalhar bastante forte e quinta, quatro dias pra distribuir a carga que temos e aproveitar da melhor maneira possível. Essa semana tem que impulsionar não só o jogo do domingo, mas também o da quarta-feira”, explicou Guto.