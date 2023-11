Guilherme Bissoli tem bom desempenho e é destaque do Ceará na reta final da Série B; veja números

Depois de um 2023 frustrante sem a conquista do acesso para a Série A de 2024, o Ceará vai encerrando a temporada com muitas incertezas. A maior delas é em relação ao elenco. Contratações, dispensas e renovações estão na pauta da diretoria e comissão técnica. É tanto que Vagner Mancini mexeu na equipe e está realizando testes com diversos atletas. Um deles é o atacante Guilherme Bissoli, que vem apresentando um bom desempenho e sendo destaque nesta reta final.

Legenda: Bissoli é o artilheiro do Leão da Ilha com 14 gols na Série A. Foto: Frederico Tadeu / Avaí FC

Contratado pelo Vovô em junho deste ano, o atacante chegou com o status de ter sido o artilheiro do Avaí na última Série A, com 14 gols marcados. Na estreia, contra o Botafogo-SP no primeiro turno, Bissoli teve uma atuação positiva, com muita movimentação, e participando, inclusive, da jogada do terceiro gol do Vozão na partida. Porém, depois de algumas partidas como titular, o camisa 79 não correspondeu às expectativas da comissão técnica e foi parar no banco de reservas.

Legenda: Bissoli atuou por mais de 30 minutos na vitória sobre o Botafogo. Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Sem possibilidade de acesso à Série A de 2024, Vagner Mancini vem utilizando os últimos jogos para analisar os atletas do atual elenco. Nesse contexto, o treinador reconduziu Bissoli ao time titular no empate contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, e o atacante aproveitou a oportunidade. No jogo contra a equipe paulista, ele marcou um gol e concedeu uma assistência.

Legenda: Bissoli celebra o primeiro gol marcado com a camisa do Ceará. Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Na partida seguinte, contra o Mirassol, no PV, mais um gol marcado. Por fim, mesmo com a derrota para o Vila Nova, o camisa 79 deixou sua marca e fez o único tento do Vovô no confronto.

VEJA OS NÚMEROS DE BISSOLI NAS ÚLTIMAS PARTIDAS*:

35ª RODADA

Botafogo-SP 2 x 2 Ceará

79 minutos jogados

1 gol marcado

1 assistência concedida

2 finalizações no gol

2 finalizações para fora

9 passes certos

1 passe decisivo

1 cruzamento

1 falta sofrida

2 faltas cometidas

2 impedimentos

Nota na partida: 8,2

36ª RODADA

Ceará 2 x 0 Mirassol

84 minutos jogados

1 gol marcado

1 finalização no gol

1 finalização bloqueada

10 passes certos

1 cruzamento

1 bola longa

1 falta sofrida

3 faltas cometidas

1 impedimento

Nota na partida: 6,9

37ª RODADA

Vila Nova 3 x 1 Ceará

66 minutos jogados

1 gol marcado

1 finalização no gol

10 passes certos

1 duelo aéreo ganho

1 falta cometida

1 impedimento

Nota na partida: 6,7

* Dados da plataforma Sofascore