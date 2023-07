Apresentado no Ceará, Guilherme Bissoli revela escolha pelo Vovô: 'sempre tive esse desejo'

O atacante Guilherme Bissoli foi apresentado oficialmente como novo reforço do Ceará para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A apresentação aconteceu nesta tarde, na sala de imprensa do Vozão, em Porangabuçu. O novo camisa 79 do Vovô chega com boas credenciais após ter sido o quarto maior artilheiro da Série A do ano passado, com 14 gols marcados pelo Avaí.

Depois do término da temporada de 2022, ele retornou ao Athletico-PR e, com o bom desempenho na elite nacional, chamou a atenção do próprio Ceará e de outras equipes. O Vovô, inclusive, tentou a contratação do atacante, que veio a se concretizar apenas agora no meio do ano, por mais de uma vez. Sobre a escolha pelo Alvinegro de Porangabuçu, Bissoli disse que após jogar contra o Vozão na Arena Castelão no ano passado se encantou pela festa da torcida e começou a nutrir o desejo de defender as cores alvinegras.

"Após a temporada do ano passado, que foi muito boa, chegaram algumas ofertas para o Athletico-PR, mas, na época, o desejo do clube era uma venda e não aceitaram as propostas. Continuei treinando e esperando alguma oportunidade. No começo do ano, o Ceará até tentou uma vinda minha pra cá, mas não teve sucesso. Desde então, eu tive essa vontade de vir pra cá. Até comentei em um vídeo que, em um jogo aqui no ano passado, fiquei apaixonado pela torcida, pela festa que teve. Então, era um desejo meu vir jogar aqui. Quando recebi o convite novamente, vi com bons olhos. O time tem potencial para fazer uma grande temporada e conseguir o acesso. Então, vim com esse objetivo e vamos buscar ter sucesso", afirmou.

ESTREIA

Legenda: Bissoli atuou por mais de 30 minutos na vitória sobre o Botafogo. Foto: Felipe Santos / Ceará SC

Bissoli fez sua estreia com a camisa do Ceará na vitória por 3 a 0 sobre o Botafogo-SP na última sexta-feira (07). O atacante se movimentou muito bem e participou inclusive da jogada do terceiro gol do Vozão na partida. Sobre os seus primeiros minutos em campo, Bissoli demonstrou-se muito contente com o momento.

"Fico muito feliz pela estreia, foi muito boa. Conquistamos um grande resultado em casa, diante da nossa torcida. Uma sensação única, o estádio estava cheio e a torcida bem calorosa, fiquei muito feliz. A gente conseguiu se impor e fazer um bom jogo desde o primeiro minuto. O resultado foi muito bom. Estrear com vitória é excelente e deixa o clima muito mais agradável", comemorou.

VERSATILIDADE E DISPUTA PELA TITULARIDADE

Legenda: Atacante escolheu vestir a camisa de número 79. Foto: Raisa Martins / SVM

O novo camisa 79 do Vozão iniciou sua trajetória na base como meio-campista, permanecendo na posição até a categoria sub-17, quando foi adiantado e passou a jogar como atacante. Isso proporciona uma versatilidade que pode ser interessante para o setor ofensivo da equipe comandada pelo treinador Guto Ferreira.

"Particularmente, na parte da frente, eu jogo em qualquer posição. Ano passado, com a chegada do Guerrero no Avaí, fiz algumas partidas pelo lado do campo. Também já cheguei a jogar como segundo atacante também. No próprio Athletico-PR, cheguei a realizar alguns jogos como meia. Então, sempre tive essa facilidade, na parte da frente qualquer setor dá pra fazer e fazer bem feito. Independente de onde jogar, vou dar o meu melhor e me dedicar ao máximo para conseguir as vitórias e tentar fazer vários gols" disse Bissoli.

Legenda: Bissoli durante sua coletiva de apresentação. Foto: Raisa Martins / SVM

Questionado sobre a disputa pela titularidade com Nicolas e, possivelmente, com Cléber, que deve retornar ao Alvinegro após um período longe dos gramados, Bissoli afirmou que a concorrência será sadia e quem o Ceará ganhará muito com isso.

"Eu acho que quanto mais jogadores qualificados estiverem aqui é melhor para o Ceará. A gente tem um desejo em comum, que é ajudar no acesso. Já tive contato com o Nicolas, a gente conversa e tem uma boa relação. O Cléber vai voltar agora e tenho certeza que vai ser bem recebido. A disputa vai ser sadia e fica com o professor Guto decidir o que é melhor para todos", comentou.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: