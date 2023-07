Ceará regulariza atacante Bissoli, que pode estrear contra o Botafogo/SP

O atacante Bissoli, contratado pelo Ceará vindo do Athletico/PR, já está regularizado e pode estrear pelo Vovô. Ele teve seu nome publicado no BID da CBF nesta quinta-feira (6).

O jogador, que iniciou os treinamentos no último dia 27 em Porangabuçu, deve estar à disposição do técnico Guto Ferreira para o jogo de sexta-feira (7), às 21h30, no Castelão, contra o Botafogo/SP, pela 15ª rodada da Série B.

Legenda: Bissoli teve seu nome publicado no BID e pode estrear pelo Ceará Foto: Reprodução / BID CBF

Com a saída de Vitor Gabriel para o futebol coreano, Bissoli ganhará espaço e deve disputar a vaga de titular no ataque alvinegro com Nícolas.

Bissoli ainda não jogou em 2023 e rescindiu com o Athletico/PR para assinar em definitivo com o Ceará. Em 2022, ele atuou emprestado pelo Furacão ao Avaí, atuando em 32 jogos e marcando 14 gols.