Mancini fala sobre oscilação defensiva do Ceará e promete ajustes no setor para 2024

O Ceará voltou a perder fora de casa na penúltima rodada da Série B de 2023, contra o Vila Nova, por 3x1. O treinador alvinegro, Vagner Mancini, atribuiu à derrota alguns erros individuais e no sistema defensivo da equipe.

"O Ceará vem oscilando um pouco dentro das partidas, nosso sistema defensivo acabou falhando em alguns momentos. Foram erros individuais, mas é óbvio que isso acaba impactando. Nós não iniciamos bem o jogo, sofremos um gol logo no começo, aí melhoramos no 1º tempo, chegamos ao empate e tivemos chances de virar. Curiosamente, na 2ª etapa, no momento que a torcida do Vila Nova já começava a cobrar do time, em dois minutos a gente tomou o gol. É fruto de alguns erros individuais", afirmou.

Ao todo, o time sofreu 42 gols durante o campeonato até aqui. Ao lado da Chapecoense, o Ceará tem a 6ª pior defesa da competição, atrás somente de Londrina (58 gols), ABC (47 gols), Tombense (47 gols), Atlético-GO (45 gols) e Avaí (44 gols).

Para a próxima temporada

Já de olho no ano de 2024, Mancini destacou que o time precisa de ajustes na defesa e citou o que precisa ser feito para mudar o cenário negativo.

"Para 2024 o Ceará precisa tem um sistema defensivo mais coeso, um sistema um pouco mais equilibrado, com melhores coberturas. A gente vem sofrendo muito nesse quesito, as vezes, um espaço muito grande entre laterais e zagueiros, as vezes entre os dois zagueiros mesmo. Isso tudo é questão de ajuste que, com certeza, a gente vai fazer", pontuou.

O Ceará encerra a temporada de 2023 no próximo sábado, contra o Juventude, jogando em casa às 17h (horário de Brasília).