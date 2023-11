Vila Nova x Ceará: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Vila Nova e Ceará entram em campo neste sábado (18), às 17h, em jogo válido pela 37ª rodada da Série B. Longe de casa, o Vozão tenta melhorar o retrospecto como visitante contra um Tigre que segue vivo na briga pelo acesso. O duelo acontece no Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, Goiás.

Já com foco em 2024, Vagner Mancini testa jogadores do para formular o time da próxima temporada. A equipe vem de três jogos sem derrota, com duas vitórias e um empate, estagnada na 11ª posição com 50 pontos. Na última rodada, o Vozão bateu o Mirassol por 2 a 0, dentro de casa.

Do outro lado, o Vila Nova voltou para a briga por uma vaga no G4 e vem numa sequência de uma derrota nos últimos sete jogos. Na rodada 36, o Tigre venceu o Londrina por 4 a 1, em Goiânia. O técnico Higo Magalhães assumiu o time há três partidas e, hoje, o Colorado ocupa a 6ª posição com 58 pontos, três a menos que o Atlético-GO que fecha o G4 da Série B.

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube do Jogada SVM, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

DESFALQUES E RETORNOS

Para o duelo em Goiânia, Vagner Mancini não conta com Léo Santos, que tomou o terceiro amarelo no jogo passado e cumpre suspensão automática. Zé Ricardo deve assumir o posto de titular no meio-campo. Inclusive, esta deve ser a única mudança em relação ao time que iniciou contra o Mirassol.

Outras ausências sentidas são o goleiro Richard, o zagueiro Tiago Pagnussat e o atacante Barletta, jogadores que seguem período de transição. Outro que não deve fazer parte dos planos do time para 2024, o meia Chay não participou de treinos ao longo da semana e nem configura na lista de lesionados.

Legenda: Voltando de lesão, o volante Zé Ricardo atuou por 15 minutos contra o Mirassol Foto: Felipe Santos/CearáSC

No time goiano, o técnico Higo Magalhães não tem nenhum desfalque em relação ao último jogo, quando a equipe goleou o Londrina, fora de casa. Quem segue de fora é o atacante Guilherme Parede, que trata luxação no ombro e não encara o Vozão.

No meio-campo, o Vila Nova terá o retorno do meia Cristiano, que cumpriu suspensão na última rodada e volta a ser relacionado. A disputa na meia cancha será com o experiente Ralf.

VOZÃO VISITANTE

No estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Ceará tenta quebrar sequência de cinco meses sem vitória longe de casa. O último triunfo aconteceu no dia 6 de junho, quando levou a melhor sobre o Atlético-GO por 3 a 0, pela 10ª rodada, no Antônio Accioly, também em Goiânia.

Naquela partida, Eduardo Barroca era quem comandava o Alvinegro. De lá para cá, foram 12 partidas fora da capital cearense, com seis empates e seis derrotas.

Fora de casa, o Ceará somou 19 pontos em 18 jogos, sendo quatro vitórias, sete empates e sete derrotas. A campanha deixa uma margem de 35,2% de aproveitamento e a 13ª melhor campanha entre os visitantes desta Série B.

Legenda: Vitor Gabriel, Erick e Guilherme Castilho marcaram na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO Foto: Felipe Santos/CearaSC.com

OLHO NO TIGRE GOIANO

A três pontos do G4, o Vila Nova contratou o técnico Higo Magalhães para ficar no comando da equipe nos últimos cinco jogos da Série B. Antes dele, Claudinei Oliveira e Lisca assumiram o time, o primeiro chegou a ficar na liderança da competição, mas não resistiu à pressão e a oscilação.

Desde sua chegada, o técnico de 41 anos acumula duas vitórias e um empate no comando do time vermelho e branco. O goleiro Vanderlei, o zagueiro Rafael Donato e o volante Ralf são os atletas mais experientes no elenco do Vila Nova.

Com 44 gols marcados, o Vila Nova possui o quinto melhor ataque da competição. A artilharia tem à frente Caio Dantas que balançou as redes adversárias em nove oportunidades. O centroavante é seguido pelo meia Igor Henrique, ex-Fortaleza, que tem sete tentos assinalados.

Fim de preparação para o último jogo em casa no ano. Amanhã tem decisão no OBA! Bora! 🇦🇹#VilaAmorInfinito pic.twitter.com/Kia3A9joBF — Vila Nova F.C. (@VilaNovaFC) November 17, 2023

Depois do Ceará, o Colorado goiano enfrenta o ABC, na última rodada da segundona. Embolados na parte de cima da tabela, o time precisa fazer sua parte e secar Criciúma, Atlético-GO, Juventude e Sport.

O confronto na capital goiana marca o 27ª encontro entre as duas equipes, que é marcado pelo equilíbrio. Até aqui, o Tigre tem 11 vitórias, contra 9 do Ceará, além de 6 empates. Pelo primeiro turno da competição, o Ceará bateu o Vila Nova por 1 a 0, na Arena Castelão, com gol de Luiz Otávio.

Legenda: Pelo primeiro turno, o Ceará bateu o Vila Nova por 1 a 0, com gol de Luiz Otávio Foto: Thiago Gadelha / SVM

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vila Nova: Dênis Júnior; Marcelinho, Rafael Donato, Eduardo Doma e Rodrigo Gelado; Cristiano (Ralf), Igor Henrique e Lourenço; Juan Christian, Caio Dantas e Ronald. Técnico: Higo Magalhães.

Ceará: Bruno Ferreira; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; Zé Ricardo, Jean Carlos e Pedro Lucas; Janderson, Erick Pulga e Bissoli. Técnico: Vagner Mancini.

FICHA TÉCNICA | VILA NOVA X CEARÁ

Local: Estádio Onésio Btrasileiro Alvarenga, em Goiânia-GO

Data: 18/11/23 (sábado)

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Árbitro: José Mendonça da Silva Júnior (PR)

Assistente 1: Luanderson Lima dos Santos (FIFA-MG)

Assistente 2: Rafael Trombeta (PR)

4º Árbitro: Breno Vieira Souza (GO)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Assistente do VAR: Marcus Vinícius Gomes (MG)