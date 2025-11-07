Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Grêmio encara o Fortaleza desfalcado de Mano Menezes e dois atacantes

Equipes se enfrentam no domingo, na Arena Castelão

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Mano Menezes, técnico do Grêmio.
Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA

O Grêmio chega para o duelo diante do Fortaleza com pelo menos três desfalques certos. Dois deles por suspensos por cartão e um no departamento médico. As equipes se enfrentam em jogo da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. 

A primeira baixa importante é a do próprio técnico Mano Menezes, que levou o terceiro cartão amarelo diante do Cruzeiro. O árbitro da partida puniu o treinador por reclamação na derrota para o Cruzeiro, na rodada anterior. Assim, auxiliar técnico Sidnei Lobo deverá comandar o time à beira do campo. 

Na mesma partida, o atacante Pavon recebeu a mesma punição e também será desfalque do time gaúcho. O time terá outra baixa no setor ofensivo. O atacante Cristian Oliveira sofreu uma lesão ligamentar e ficará de fora. A informação é do ge.

A equipe realiza um último treinamento neste sábado (8), antes de embarcar para a capital cearense. O Tricolor Gaúcho encara o Fortaleza no domingo (8), às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

Veja também

teaser image
Jogada

Fortaleza anuncia ingressos promocionais e sócio gratuito contra o Grêmio; entenda

teaser image
Alexandre Mota

As chances de rebaixamento do Fortaleza após o Clássico-Rei; veja cenário e pontuação

teaser image
Jogada

Palermo explica substituições do Fortaleza e avalia empate no Clássico-Rei: ‘preciso valorizar'

Assuntos Relacionados
jogadores

Jogada

Após Clássico-Rei, Ceará inicia preparação para enfrentar o Corinthians

Alvinegro encara o time paulista no domingo

Redação Há 34 minutos
técnico

Jogada

Grêmio encara o Fortaleza desfalcado de Mano Menezes e dois atacantes

Equipes se enfrentam no domingo, na Arena Castelão

Crisneive Silveira Há 1 hora

Jogada

Corinthians tem 5 desfalques para enfrentar o Ceará; Veja provável escalação

Timão recebe o Ceará no domingo, na Neo Quimica Arena

Vladimir Marques Há 1 hora

Jogada

Robinho tem pena reduzida após concluir cursos e ler livros em Tremembé

Ex-jogador foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo

Redação Há 2 horas

Jogada

Tabela da 1ª Fase do Campeonato Cearense 2026 é definida; veja estreias dos clubes

Estadual começa no dia 6 de janeiro, mas Vovô e Leão só estreiam no dia 11, na 2ª rodada

Vladimir Marques 07 de Novembro de 2025
jogador do San Antonio Spurs de braços abertos

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (7)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias 07 de Novembro de 2025