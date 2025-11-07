Grêmio encara o Fortaleza desfalcado de Mano Menezes e dois atacantes

O Grêmio chega para o duelo diante do Fortaleza com pelo menos três desfalques certos. Dois deles por suspensos por cartão e um no departamento médico. As equipes se enfrentam em jogo da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A primeira baixa importante é a do próprio técnico Mano Menezes, que levou o terceiro cartão amarelo diante do Cruzeiro. O árbitro da partida puniu o treinador por reclamação na derrota para o Cruzeiro, na rodada anterior. Assim, auxiliar técnico Sidnei Lobo deverá comandar o time à beira do campo.

Na mesma partida, o atacante Pavon recebeu a mesma punição e também será desfalque do time gaúcho. O time terá outra baixa no setor ofensivo. O atacante Cristian Oliveira sofreu uma lesão ligamentar e ficará de fora. A informação é do ge.

A equipe realiza um último treinamento neste sábado (8), antes de embarcar para a capital cearense. O Tricolor Gaúcho encara o Fortaleza no domingo (8), às 20h30 (de Brasília), na Arena Castelão.