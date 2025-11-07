Fortaleza anuncia ingressos promocionais e sócio gratuito contra o Grêmio; entenda

A realização de check-in para sócios-torcedores para a partida entre Fortaleza e Grêmio, pela 33ª rodada da Série A do Brasileirão, já está liberada. A venda de ingressos será iniciada nesta sexta-feira (7), com ingressos a partir de R$ 10.

Para esta partida, o Fortaleza liberou 3 mil vagas para a categoria “Pra Todo Tricolor”, programa de sócio-torcedor gratuito. Estes torcedores serão distribuídos entre os setores Inferior Norte e Superior Sul da Arena Castelão. O jogo será às 20h30.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Fortaleza já podem confirmar presença na partida através do site sociofortaleza.com.br. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site leaotickets.com.br e nos pontos de venda de ingressos do clube.