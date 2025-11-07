Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fortaleza anuncia ingressos promocionais e sócio gratuito contra o Grêmio; entenda

Equipes se enfrentam no domingo (9) pela Série A do Brasileirão, no Castelão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fortaleza x Sport tem ingressos a R$ 10 e sócio gratuito
Foto: Thiago Gadelha/SVM

A realização de check-in para sócios-torcedores para a partida entre Fortaleza e Grêmio, pela 33ª rodada da Série A do Brasileirão, já está liberada. A venda de ingressos será iniciada nesta sexta-feira (7), com ingressos a partir de R$ 10.

Para esta partida, o Fortaleza liberou 3 mil vagas para a categoria “Pra Todo Tricolor”, programa de sócio-torcedor gratuito. Estes torcedores serão distribuídos entre os setores Inferior Norte e Superior Sul da Arena Castelão. O jogo será às 20h30.

CHECK-IN

Os sócios-torcedores do Fortaleza já podem confirmar presença na partida através do site sociofortaleza.com.br. Os torcedores que ainda não são sócios e tem interesse em se associar ao clube devem realizar o cadastro pelo mesmo site.

VENDA DE INGRESSOS

Os ingressos também poderão ser adquiridos através do site leaotickets.com.br e nos pontos de venda de ingressos do clube.

  • Inferior Sul: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
  • Inferior Norte: R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
  • Superior Sul (sócio acompanhante): R$ 10 (meia) | R$ 20 (inteira)
  • Superior Sul: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
  • Especial: R$ 20 (meia) | R$ 40 (inteira)
  • Bossa Nova: R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
  • Premium: R$ 75 (meia) | R$ 150 (inteira)
  • Visitante (Superior Norte): R$ 25 (meia) | R$ 50 (inteira)
Assuntos Relacionados
Foto de Lucas Mugni na derrota do Ceará para o Corinthians

Jogada

TV Verdes Mares transmite jogo do Ceará contra o Corinthians pela Série A

Equipes se enfrentam na Neo Química Arena, pela 33ª rodada do Brasileirão 2025

Daniel Farias Há 28 minutos
Foto de torcida do Fortaleza, que contra o Sport tem ingressos a R$ 10 e sócio gratuito

Jogada

Fortaleza anuncia ingressos promocionais e sócio gratuito contra o Grêmio; entenda

Equipes se enfrentam no domingo (9) pela Série A do Brasileirão, no Castelão

Daniel Farias Há 47 minutos

Jogada

Treinos da Fórmula 1 do GP do Brasil em Interlagos: veja horário e onde assistir

Serão disputados na F1 treinos livres, classificatórios e também uma corrida sprint

Daniel Farias Há 1 hora

Jogada

Wilton Pereira Sampaio relata na súmula do Clássico-Rei: chinelos arremessados, laser e som de apito

A partida foi realizada na última quinta-feira (6), na Arena Castelão pela 32ª rodada da Série A

Vladimir Marques Há 1 hora

Jogada

Palmeiras e Flamengo fazem duelo particular rumo ao título da Série A

Fim da 32ª rodada deixou o Verdão na liderança isolada

Redação 07 de Novembro de 2025
Palermo em ação pelo Fortaleza

Jogada

Palermo explica substituições do Fortaleza e avalia empate no Clássico-Rei: ‘preciso valorizar'

O time cearense empatou em 1 a 1 com o Ceará nesta quinta-feira (6)

Alexandre Mota 07 de Novembro de 2025