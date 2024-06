Goleiro Santos, do Fortaleza, desperta interesse e é procurado por time da Série A

O Corinthians procurou o staff do goleiro Santos, do Fortaleza, e manifestou interesse na contratação do jogador de 34 anos. O Diário do Nordeste apurou que existem conversas em andamento entre os representantes do goleiro e o time paulista.

Apesar da procura, ainda não foi feita nenhuma proposta oficial pela contratação de Santos. Ainda de acordo com a apuração do Diário do Nordeste, o modelo (empréstimo ou em definitivo) de um possível negócio também ainda não foi definido.

Legenda: Santos com a camisa do Fortaleza Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Corinthians está em busca de um novo goleiro após a saída de Cássio, para o Cruzeiro, e a iminente saída de Carlos Miguel, que deve ser negociado em breve com o Nottingham Forest, da Inglaterra.

Santos chegou ao Fortaleza na temporada 2024, mas disputou até o momento apenas quatro partidas com a camisa do Tricolor do Pici. Ele atualmente é reserva de João Ricardo, titular da posição e um dos destaques do Leão.