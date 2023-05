Goleiro Aguilar é desligado do Ceará e deixa o clube após cinco meses

O goleiro paraguaio Alfredo Aguilar, de 34 anos, foi desligado do Ceará no final da tarde desta segunda-feira (29). De acordo com informações divulgadas pela assessoria de comunicação do time cearense, a decisão foi tomada em comum acordo entre clube e atleta. Aguilar tinha contrato com o Ceará até o final de 2023.

Anunciado como reforço do Ceará no dia 2 de janeiro de 2023, Aguilar atuou com a camisa do Vovô em apenas cinco oportunidades, nas partidas contra Pacajus, pelo Campeonato Cearense, Ferroviário, pelo Campeonato Cearense, Fluminense-PI, pela Copa do Nordeste, Vitória, pela Copa do Nordeste, e Atlético-BA, pela Copa do Nordeste.

O Ceará S.C comunica o desligamento do goleiro Aguilar. A decisão foi tomada em comum acordo entre Clube e atleta. — Ceará Sporting Club 🏆🏆🏆 (@CearaSC) May 29, 2023

Em cinco jogos disputados pelo Ceará, o goleiro paraguaio sofreu seis gols. Ele era reserva de Richard e viu a concorrência pela meta alvinegra ficar ainda mais acirrada com a chegada de Bruno Ferreira, destaque do Caxias no Campeonato Gaúcho de 2023.

Aguilar não era relacionado para uma partida do Ceará desde o dia 3 de maio, quando a equipe visitou o Sport na Ilha do Retiro e conquistou o tricampeonato da Copa do Nordeste. O jogador ficou no banco durante toda a partida.

Com a saída de Aguilar, o Ceará conta agora com quatro goleiros no seu elenco profissional: André Luiz, Bruno Ferreira, Cristian e Richard.