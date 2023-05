Nicolas e Vitor Gabriel vão participar juntos de coletiva no Ceará; saiba detalhes

Os atacantes Nicolas e Vitor Gabriel participarão juntos de uma entrevista coletiva na manhã desta terça-feira (30) na sede do Ceará, em Carlos de Alencar Pinto (CAP). A informação foi divulgada pela assessoria de comunicação do clube, que informou que haverá a coletiva de imprensa simultânea com os dois atletas.

A coletiva com os dois atletas foi marcada após a repercussão negativa de um fato ocorrido na derrota do Ceará por 3 a 0 para o Novorizontino, no último domingo (28). Nicolas foi substituído por Vitor Gabriel no segundo tempo, mas ambos não se cumprimentaram no momento da alteração. O vídeo do fato viralizou nas redes sociais.

Richard ser titular é só mais um detalhe pra mostrar que nada mudou na diretoria do Ceará



Nicolas e VG não se cumprimentando é simplesmente inaceitável, diretoria tá de enfeite lá, só pode pic.twitter.com/HMkIVA3bj1 — Vozão Rage Comics (@vozaoragecomics) May 28, 2023

Vitor Gabriel e Nicolas disputam vaga no time titular do Ceará. Vitor foi titular durante a maior parte da passagem do técnico Gustavo Morínigo, mas acabou perdendo espaço entre os 11 titulares com o treinador Eduardo Barroca, que promoveu a entrada de Nicolas, contratado junto ao Goiás.

Em meio à disputa pela titularidade, Vitor Gabriel fez publicações em tom de desabafo nas redes sociais e foi multado pelo Ceará. O atacante soma nove gols e quatro assistências em 24 jogos disputados. Já Nicolas vestiu a camisa do Vovô em oito oportunidades e totaliza dois gols marcados até o momento.