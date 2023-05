Ex-Ceará, PC Gusmão é o novo técnico Londrina

PC Gusmão é o novo técnico do Londrina. O carioca deixou cargo de coordenador técnico no Ceará no último dia 16 e acertou com o time paranaense para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. A informação é o ge.

Gusmão chega para substituir Alexandre Gallo, demitido em 10 de maio. Desde então, o Londrina vem sendo comandado pelo técnico interino Edson Vieira.

PC deve se apresentar ao Tubarão já na terça-feira e fazer a estreia contra o Sport, no domingo, no Estádio do Café, pela 10ª rodada da Série B.

Legenda: PC Gusmão foi coordenador técnico do Londrina entre 2021 e 2022 Foto: Ricardo Chicarelli/Londrina EC

Retorno

Gusmão trabalhou no Tubarão entre 2021 e 2022 como coordenador técnico e estava por último no Ceará, na mesma função, sendo demitido no dia 16 de maio.

O Londrina é o 13º colocado na Série B, com 10 pontos, dois acima da zona de rebaixamento e seis pontos do G-4. O próximo jogo será contra o Sport, no domingo, às 18h, no Estádio do Café, pela 10ª rodada.

