Paulo César Gusmão não é mais coordenador técnico do Ceará

O Ceará anunciou, na tarde desta terça-feira, (16), que a diretoria alvinegra demitiu o coordenador técnico Paulo César Gusmão. O clube agradeceu pelos serviçoes prestados e desejou sucesso na trajetória. O Ceará ainda informou que não vai procurar outro nome para assumir a função.

Paulo César Gusmão é ex-treinador do Ceará e garantiu o acesso à Série A em 2009 juntamente com o elenco alvinegro. Paulo César foi anunciado pelo alvinegro no dia 28 de outubro de 2022. Recentemente, ele havia feito publicações em suas redes sociais que repercutiram bastante entre os alvinegros.

Além de Paulo César Gusmão, o Ceará ainda demitiu o auxiliar técnico Bruno Lazaroni. Anthoni Santoro já está em Porangabuçu e assumiu a função.