Goleador do Ceará em 2022, Mendoza é vice-artilheiro da Copa Sul-Americana

O atacante Speed Mendoza foi um dos principais destaques do Ceará na vitória por 2 a 0 sobre o Independiente, em Avellaneda, que garantiu o Vovô nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Autor do 2º gol do Alvinegro, o colombiano vem se destacando na competição e é vice-artilheiro na Sula.

Ao todo, o camisa 10 tem cinco gols marcados no torneio internacional e está empatado com Miguel Borja (Junior Barranquilla-COL) e Mario Otazú (Guaireña-PAR), atrás apenas de Bernardo Cuesta, atacante do Melgar-PER, que já balançou as redes adversárias seis vezes.

O ponto positivo é que Mendoza está garantido nas oitavas de final, com o Ceará, enquanto o Guaireña de Mario Otazú já foi eliminado e Junior Barranquilla e Melgar ainda buscam a classificação.

Com isso, o atacante do Vovô tem a chance de se tornar o principal goleador da competição.

Artilheiro em 2022

Legenda: Mendoza é o camisa 10 do Ceará em 2022 Foto: Thiago Gadelha/SVM

O desempenho de Mendoza é muito positivo não apenas na Sul-Americana. Ao todo, o colombiano de 29 anos já realizou 26 partidas e marcou 11 gols, sendo o artilheiro do time na temporada.

Com o detalhe de que marcou gols em momentos importantes, como na vitória sobre o Palmeiras e o empate contra o Flamengo, pelo Brasileirão.