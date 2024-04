A entrevistada da semana no Elas no Esporte é Ingrede Santos. A árbitra sergipana faz parte do quadro da CBF e atua no estado do Ceará. A profissional já trabalho em partidas da Série D do Brasileiro, nas competições de base, na Copa do Nordeste, em jogos do feminino e outras competições. Ela relembra desafios da profissão e o caso recente de machismo, que sofreu durante um jogo da Série B do Cearense.

