Da Argentina à Capital, torcida do Ceará celebra classificação para as oitavas da Sula; veja imagens

Torcedores do Ceará vibraram pela histórica classificação do time às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nos bairros da capital e em Buenos Aires, local do jogo desta quarta-feira (25), alvinegros e alvinegras celebraram o momento do time no torneio internacional.

É a primeira vez que um clube fecha a fase de grupos com vitórias em todos os jogos. A equipe cearense selou o marco após o 2 a 0 diante do Independiente. Rodrigo Lindoso e Mendoza marcaram os gols. O Alvinegro vai conhecer o adversário das oitavas de final nesta sexta-feira (27), após sorteio realizado pela Conmebol.

Cerca de dois mil torcedores estiveram no Estádio Libertadores da América para apoiar o time. Lá, a festa foi garantida. Do mesmo modo, pelas ruas da capital cearense. Alvinegros acompanharam o duelo em bares e festejaram.

CONFIRA IMAGENS DA FESTA ALVINEGRA