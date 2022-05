"Fue Lindoso", destaca jornal argentino após classificação do Ceará contra Independiente

Jornais argentinos repercutiram a classificação do Ceará nesta quinta-feira (26). O Crónica destacou a vitória como "Lindoso", em menção ao volante Rodrigo Lindoso, autor do primeiro gol do Alvinegro de Porangabuçu na partida, enquanto chamou o "Rey de Copas" de "desastroso".

Outros periódicos optaram por mencionar a má fase vivida pelo clube argentino, com as eliminações precoces na Copa da Liga Argentina e na Sul-Americana. Sem competições a disputar, o Independiente está com o calendário vazio até o próximo semestre.

A equipe de Dorival Júnior encerrou a fase de grupos com 100% de aproveitamento, sendo a 1ª equipe da história da Sul-Americana a alcançar o feito. Além disso, a vitória contra o Independiente, em Avellaneda, marcou o primeiro triunfo de um clube do Nordeste em Buenos Aires.

Veja imagens dos jornais argentinos desta quinta-feira (26)

Legenda: Jornais argentinos repercutem classificação do Ceará contra Independiente-ARG Foto: Reprodução

Legenda: Jornais argentinos repercutem classificação do Ceará contra Independiente-ARG Foto: Reprodução