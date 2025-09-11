Gazal comenta ajustes defensivos feitos por Palermo no Fortaleza: "Bastante Intensidade"

Novo reforço do Fortaleza, Lucas Gazal foi apresentado nesta quinta-feira (11), no Pici. O jogador de 26 anos chegou por empréstimo junto ao Atlético-GO até o fim da temporada de 2025, com opção de compra. O atleta falou das próprias características como atleta, sobre o sistema defensivo do Tricolor e de como tem sido os treinamentos sob comando de Martín Palermo, novo técnico.

"Posso falar especificamente dos zagueiros. Tanto Brítez, como Ávila, Kuscevic, Benevenuto, são todos defensores de muita qualidade. Nada incomoda mais um defensor que tomar gol. Sem dúvida é uma coisa que incomoda", afirmou o atleta.

"O professor fez alguns trabalhos, alguns ajustes defensivos, com bastante intensidade, e eu tenho certeza absoluta que daqui para frente vai dar tudo certo, se Deus Quiser. É um trabalho muito bom que o Martín tem feito. Cobra muito nos treinamentos. É uma coisa que surpreende bastante. A gente está num só objetivo, que é ajudar o Fortaleza", completou.

Gazal também detalhou como prefere atuar em campo e destacou as principais características dele como atleta.

"Já joguei com uma linha de três, também pelo lado esquerdo, numa linha de quatro defensores. Eu gosto de estar sempre dentro do campo atuando. A questão de formação vou deixar com o professor. Mas também estou muito adaptado a jogar com uma linha de três ou quatro defensores. Creio que tenho bom jogo aéreo, boa saída de bola, acho que essas são as minhas principais características", finalizou.

O Fortaleza volta a campo no sábado (13), quando enfrenta o Vitória em jogo da 23ª rodada do Brasileirão. A Arena Castelão recebe o confronto a partir das 16h (de Brasília).