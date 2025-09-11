Diário do Nordeste
Fortaleza terá desfalques na defesa para encarar o Vitória-BA

Boletim médico do Fortaleza deve seguir com o nome de Kuscevic e contar com lateral Tinga

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 21:16)
Jogada
Legenda: Kuscevic e Tinga têm lesão na coxa
Foto: Kid Júnior/SVM e Mateus Lotif/Fortaleza

Além de Moisés, que deve ter o retorno novamente adiado, o técnico Martín Palermo terá duas na defesa para encarar o Vitória-BA, sábado (13), no Castelão. O Diário do Nordeste apurou que o zagueiro Kuscevic e o lateral-direito Tinga não estarão à disposição do novo comandante do Leão.

O zagueiro chileno ainda se recupera de um edema no músculo posterior da coxa direita, que o fez ficar de fora até dos jogos do Chile nas Eliminatórias da Copa. Tinga sentiu dores na coxa durante a semana e deve aparecer no boletim médico que será divulgado uma hora antes da partida deste sábado.

O zagueiro Marcelo Benevenuto, que retornou ao Pici para compor o setor de zaga, ainda não estará disponível. Ele havia se lesionado ainda defendendo o Criciúma. O defensor trata uma lesão grau 2 na posterior da coxa direita.

Para o miolo de zaga, no entanto, Palermo conta com o reforço de Lucas Gazal, contratado na última janela de transferências e que já está regularizado. Para a lateral-direita, o argentino pode contar com o compatriota Eros Mancuso.

 
 
