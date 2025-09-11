Moisés volta a sentir incômodo na coxa e retorno deve ser novamente adiado

O retorno do atacante Moisés, do Fortaleza, deve ser adiado novamente. O jogador, que vinha treinando com todo o elenco, voltou a sentir incômodo na coxa e fez treino à parte nesta quinta-feira (11). O departamento médico investiga o motivo do desconforto.

Fora dos jogos do Tricolor desde 13 de abril, devido a uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, Moisés tinha sido reintegrado ao grupo, mas com cuidados para não haver sobrecarga. Apesar da cautela, um novo incômodo se apresentou.

Com o Fortaleza sem jogar desde 31 de agosto, havia uma expectativa que contra o Vitória-BA, sábado (13), no Castelão, o atacante pudesse aparecer de novo entre os relacionados, porém o novo possível prazo de retorno passa para a partida do dia 20, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

Na atual temporada, Moisés fez 19 jogos e já acumula 4 gols e duas assistências. O camisa 21 se lesionou na 3ª rodada da Série A do Brasileiro, na partida contra o Internacional-RS, após ser empurrado por Deyverson enquanto comemorava um gol, que acabou sendo anulado. A lesão acabou se agravando após uma tentativa de retorno antes da para para o Mundial de Clubes.