Moisés volta a treinar com elenco do Fortaleza e mira retorno contra o Vitória

O atacante Moisés treinou junto de todo o elenco do Fortaleza nesta quinta-feira (4), na reapresentação geral após três dias de folga. A informação já havia sido antecipada pelo Diário do Nordeste. Sem jogar há quatro meses e meio, o camisa 21 vive a expectativa de ficar à disposição para a partida contra o Vitória, dia 13 de setembro, válida pela 23ª rodada.

Com nove dias de trabalho pela frente até a partida, a reintegração de Moisés ao grupo é tratada com bastante cautela. O intuito é evitar sobrecargas para que o atacante não volte a sentir a mesma lesão ou sofra uma nova. A desempenho dele em campo nos trabalhos dos próximos dias será determinante para que ele seja opção para o técnico Martín Palermo na estreia do argentino no comando do Leão.

Moisés já havia feito trabalhos individuais com bola nos últimos dias. Ele não teve folga como os demais atletas, pois concluía a preparação para ser reintegrado ao elenco. Ele tratava uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Na imagens divulgadas pelo próprio Fortaleza no Instagram é possível ver que Moisés, de cabelo platinado, faz as mesmas atividades que os demais jogadores. A última vez que ele entrou em campo foi na partida contra o Internacional, em 13 de abril.

Na temporada 2025, o calvo, como é chamado pela torcida tricolor, jogou 19 partidas, fez 4 gols e foi o autor de duas assistências.