Fortaleza x Vitória: veja histórico de confronto entre as equipes na Série A de pontos corridos

Fortaleza e Vitória jogam neste sábado (13), em duelo válido pela 23ª rodada do Brasileirão após a pausa para a Data Fifa. Na era dos pontos corridos, os times se enfrentaram apenas cinco vezes. Em nenhum dos confrontos os times ficaram no empate, e a vantagem é da equipe baiana.

Os times se enfrentaram em apenas três edições da Série A no formato mais recente, iniciado em 2003. Naquele ano, cada um venceu uma vez. O time baiano levou a primeira por 2 a 1 e, na volta, o Tricolor do Pici superou o adversário por 1 a 0.

Em 2024, os resultados se repetiram. Mas o Tricolor venceu o primeiro duelo por 3 a 1, enquanto o Rubro-Negro baiano superou o Leão do Pici no segundo turno da competição por 2 a 0.

Nesta temporada, na quarta rodada, o Vitória superou o Fortaleza por 2 a 1, em casa. O confronto deste sábado marcará a estreia de Martín Palermo, novo técnico da equipe cearense.

As duas equipes lutam para escapar da zona de rebaixamento. O Vitória é o primeiro do Z-4 com 22 pontos. Já o Fortaleza é o 19º, com 15 somados. O duelo entre os times será na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília).

VEJA HISTÓRICO:

2025

4ª rodada: Vitória 2 - 1 Fortaleza

2024

36ª rodada: Vitória 2 - 0 Fortaleza

17ª rodada: Fortaleza 3 - 1 Vitória

2003