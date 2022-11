Veja o que abre e o que fecha no jogo do Brasil nesta quinta-feira (24)

Nesta quinta-feira (24), a Seleção Brasileira disputará a primeira partida na Copa do Mundo 2022. Devido ao jogo contra a Sérvia, marcado para as 16h, alguns estabelecimentos e órgãos públicos de Fortaleza terão o horário de funcionamento alterado.

As praças de alimentação dos shoppings da capital cearense funcionarão normalmente. As lojas, no entanto, poderão fechar 30 minutos antes da partida e retornar 30 depois que a disputa acabar.

Quanto ao transporte público, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que os veículos operam sob um esquema especial durante os jogos da Copa.

O que abre e fecha nesta quinta (24)

Lojas

A orientação da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL-Fortaleza) é de que as lojas fechem 30 minutos antes da partida e voltem a abrir meia-hora depois, porém, o esquema de funcionamento de cada loja está sujeito à decisão dos lojistas.

Shoppings:

Shopping Benfica:

Lojas: fecham às 15h30 e reabrem 30 minutos após o fim da partida.

Praça de alimentação: funcionamento normal durante o jogo.

Shopping Riomar

Lojas e quiosques: fecham às 15h30 e reabrem 30 minutos após o fim da partida.

Praça de alimentação: funcionamento normal durante o jogo.

Shopping Del Paseo

Lojas e quiosques: fecham às 15h30 e reabrem 30 minutos após o fim da partida.

Praça de alimentação: funcionamento normal durante o jogo.

North Shopping Jóquei e North Shopping Fortaleza

Lojas: Funcionamento facultativo. Lojas que decidirem fechar: fecham 30 minutos antes da partida, e retornam 30 minutos após o fim do jogo.

Praça de alimentação, restaurantes e quiosques de alimentação: funcionamento normal durante o jogo.

Shopping Via Sul

Lojas: funcionamento facultativo. Lojas que decidirem fechar: fecham 30 minutos antes da partida, e retornam 30 minutos após o fim do jogo.

Praça de alimentação, restaurantes e quiosques de alimentação: funcionamento normal durante o jogo.

Shopping Iguatemi

Lojas e quiosques: fecham às 15h30 e reabrem 30 minutos após o fim da partida.

Praça de alimentação, restaurantes e quiosques de alimentação: funcionamento normal durante o jogo.

Centro Fashion:

Funcionamento normal, das 9h às 19h.

Supermercados:

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) afirma que os estabelecimentos deverão funcionar normalmente, mas cada empresa pode estabelecer os próprios horários de funcionamento.

Bares e restaurantes:

Funcionamento facultativo, sujeito à decisão de cada estabelecimento.

Lotéricas:

Fecharão meia-hora antes do início da partida.

Bancos:

Funcionamento das 9h às 14h.

Correios:

Agências: fecham 1h antes do início da partida.

Centros de distribuição: funcionam das 7h às 15h.

Central de Atendimento dos Correios (CAC): Atendimento virtual funciona normalmente, mas o atendimento intermediado pelos operadores da CAC vai até 15h.

Transporte Público:

Antes da partida: Os veículos que entrariam em operação às 16h começam a circular às 14h.

Durante a partida: Os veículos em operação serão reduzidos.

Depois da partida: Todos os veículos programados retomam a operação normalmente.

*Esta matéria será atualizada conforme informações de outros órgãos e estabelecimentos sejam recebidas.